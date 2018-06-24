Алматы. 24 июня. КазТАГ – Досрочные президентские и парламентские выборы стартовали в Турции, сообщает «Коммерсант».

«В Турции в 08.00 по местному времени (11.00 по Астане) начались досрочные президентские и парламентские выборы. Избирательные участки будут работать до17.00 в условиях режима чрезвычайного положения, который был введен после попытки государственного переворота летом 2016 года», — говорится в сообщении в воскресенье.

По данным Anadolu, правом голоса обладают более 56 млн человек. За безопасностью в Анкаре следят не менее 16 тыс. полицейских, в Стамбуле — более 38 тыс.

Издание напоминает, что на президентский пост претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже — от основной оппозиционной народно-республиканской партии, Мерал Акшенер — от оппозиционной «Хорошей партии», Темель Карамоллаоглу- от партии благополучия, Догу Перинчек — от партии «Родина» и Селахаттин Демирташ — от курдской партии демократии народов.

«В парламентских выборах участвуют партия справедливости и развития, партия националистического движения, народно-республиканская партия, партия благополучия, партия «Родина», «Хорошая партия», независимая партия борьбы и партия демократии народов. До выборов была также допущена партия независимой Турции, но она решила бойкотировать голосование», — резюмирует издание.