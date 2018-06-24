Скончался экс-глава аппарата сената парламента РК Утембаев

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Алматы. 24 июня. КазТАГ — Скончался бывший руководитель аппарата сената парламента РК Ержан Утембаев, сообщил политолог Талгат Калиев.

«Скончался бывший руководитель аппарата сената парламента РК Ержан Утембаев», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Т.Калиева в Telegram в воскресенье.

Отмечается, что Е.Утембаеву было 62 года.

Напомним, что брат А.Сарсенбаева Рысбек Сарсенбай, Маржан Аспандиярова и Тулеген Жукеев подали жалобу на решение специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 7 ноября 2014 года об условно-досрочном освобождении Е. Утембаева.

13 февраля 2006 года в Талгарском районе Алматинской области между поселком «Коктобе» и поселком «12 бригада» на обочине проселочной дороги обнаружены с огнестрельными пулевыми ранениями трупы Алтынбека Сарсенбаева, его водителя Василия Журавлева и охранника Бауыржана Байбосына.

25 февраля появились сообщения об аресте руководителя аппарата сената Казахстана Е.Утембаева. 2 марта Е.Утембаев признался в совершении убийства А.Сарсенбаева.

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Позже Е.Утембаев как главный заказчик тройного убийства получил по приговору суда 20 лет лишения свободы. Исполнитель убийства Рустам Ибрагимов был приговорен к высшей мере наказания, которая не была приведена в исполнение в связи с действующим в Казахстане мораторием на смертную казнь. Бойцы спецподразделения КНБ «Арыстан» и другие обвиняемые по этому делу приговорены к длительным срокам.

3 февраля 2014 года приговор Е. Утембаеву был изменен. Он был признан виновным в пособничестве убийству политика Алтынбека Сарсенбаева, срок заключения сокращен до 13 лет лишения свободы.

Между тем, выйдя из тюрьмы, экс-парламентарий отказался от участия в политической жизни Казахстана.

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