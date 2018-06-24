В ДТП Астане погиб внук Олжаса Сулейменова

Астана. 24 июня. КазТАГ — В Астане проводят расследование по факту ДТП, в результате которого погиб 26-летний внук Олжаса Сулейменова, сообщает пресс-служба столичного ДВД.

«По факту ДТП, имевшего место 22 июня, проводится досудебное расследование по ст.345 УК РК. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ДВД Астаны», — говорится в сообщении в воскресенье.

В полиции уточнили, что назначены необходимые экспертизы, материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Факт ДТП зафиксирован системами камер видеонаблюдения ЦОУ. Сообщается также, что в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки Hyundai, проводятся следственные действия.

Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.