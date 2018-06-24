На грант президента РФ в Казахстане снимут фильм про ГУЛАГ

Караганда. 24 июня. КазТАГ — На грант президента России в Казахстане снимут фильм про ГУЛАГ, передает корреспондент агентства.

«С 29 июня по 12 июля государственный музей истории ГУЛАГа и фонд Памяти в рамках международного сотрудничества будут проводить съемки интервью с жителями Казахстана, пережившими массовые репрессии. Очевидцы тех событий поделятся воспоминаниями о том, как были репрессированы их родственники, и какие тяготы им пришлось пережить из-за принудительного переселения и родства с «врагами народа». Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов», — сообщил директор музея истории ГУЛАГа и руководитель фонда памяти Роман Романов в воскресенье.

По его словам, в рамках проекта «Мой ГУЛАГ» — уникального архива видео-воспоминаний, объединенных темой репрессий, во время съемок фильма будут записаны беседы со свидетелями той эпохи.

«Из полученных материалов будут созданы фильмы, которые затем станут частью экспозиции музея и передвижных выставок, будут размещены в интернете и показаны в кинотеатрах. Сотрудники студии визуальной антропологии музея истории ГУЛАГа уже записали более 150 интервью. Среди героев проекта — бывшие узники лагерей, дети расстрелянных родителей, дети, рожденные в лагерях, отнятые у родителей и нашедшие свои семьи только спустя десятилетия. Помимо интервью с репрессированными гражданами сотрудники музея записывают воспоминания людей, работавших в системе НКВД, а также их родственников. Среди них — конвоиры, принимавшие участие в депортации, сотрудники лагерей, дети начальников лагерей, и дети вольнонаемных сотрудников ГУЛАГа», — уточняют авторы проекта.

Отмечается, что для создания обширной базы видео-воспоминаний по регионам России и зарубежья музеем были разработаны методические рекомендации по самостоятельной видеосъемке, а также техническое задание для профессиональных съемочных групп.

«К сожалению, с каждым днем свидетели трагических событий уходят в силу преклонного возраста, и большинство из них не оставляют нам, потомкам, своих воспоминаний, своего взгляда на происходившее. Поэтому фиксация рассказов очевидцев на видео – крайне важная и актуальная задача. Сейчас мы, прежде всего, обращаемся к тем, чьи родственники или близкие прошли через репрессии и готовы поделиться своими историями. Запись подобных интервью позволит сохранить важнейшие страницы семейной истории и увидеть ее в контексте истории страны», – поясняет Р.Романов.

Желающие присоединиться к записи видео-интервью для музея истории ГУЛАГа (Москва) могут получить методические рекомендации или оставить заявку на съемку, обратившись в студию визуальной антропологии музея истории ГУЛАГа: mygulag@gmig.ru.