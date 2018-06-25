Сады Алматы засыхают без воды 25.06.2018 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 180 0 Татьяна Фроловская, житель Ремизовского ущелья, о рукотворном уничтожении стратегического поливного водопровода Похожие материалы: Осадки ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана ООН возложила ответственность за загрязнение воды вредными химикатами на сельское хозяйство Дефицит воды сдерживает устойчивое социально-экономическое развитие стран ШОС В Павлодаре 250 многоэтажек не имеют горячей воды Дождь и гроза ожидаются в понедельник в Алматы