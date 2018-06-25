Алматы. 25 июня. КазТАГ – Компьютер размером меньше рисового зерна создан для медицинских нужд в США, сообщает «Коммерсант».

«Инженеры Мичиганского университета совместно с IBM создали самый маленький компьютер в мире. Устройство имеет чип с 32-битным процессором, благодаря которому компьютер способен анализировать информацию и передавать ее на другие приборы. Размер компьютера при этом составляет всего 0,3×0,3 мм (меньше рисового зерна). Микрокомпьютер также снабжен датчиком температуры, что позволит задействовать его в медицине», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам разработчиков, аппарат можно адаптировать для мониторинга биохимических процессов, диагностики опухолей и измерения глазного давления, аудио- и видеослежения.