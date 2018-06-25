Шымкент. 25 июня. КазТАГ — Почти вдвое выросли цены на земельные участки в Туркестане, сообщила директор риелторской компании «Кереге» Гулнар Муртазаева.

«Почти в два раза выросли цены на земельные участки в городе Туркестане. Причем подорожали те, которые расположены на въезде в город. Предположительно, там будет расположен новый административный центр города. Если раньше стоимость 20 соток была 3 млн тенге, то теперь за него просят 7-8 млн тенге. На выезде из Туркестана в сторону городов Кызылорды и Кентау стоимость земельных участков не изменилась», — сказала Г.Муртазаева в понедельник.

Как отметила риелтор, стоимость домов в среднем выросла на Т1,5 млн, а цена на коммерческие объекты повысилась на 30-40%. Между тем стоимость квартир пока не изменилась. Она по-прежнему варьируется от Т4 млн до Т5,5 млн на двухкомнатные и до Т7 млн — на трехкомнатные квартиры.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.