Назарбаев и Эрдоган обсудили по телефону углубление конструктивного диалога между странами

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Астана. 25 июня. КазТАГ — Состоялся телефонный разговор главы государства Нурсултана Назарбаева с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба президента РК.

«Н. Назарбаев и Р. Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя братскими странами», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Кроме того, во время телефонного разговора глава государства поздравил Р. Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Н. Назарбаев подчеркнул, что победа Р. Эрдогана на выборах является «убедительным свидетельством поддержки турецкого народа осуществляемой им политики».

Напомним, выборы в Турции прошли 24 июня. Помимо Р. Эрдогана на президентский пост претендовали: Мухаррем Индже — от основной оппозиционной народно-республиканской партии, Мерал Акшенер — от оппозиционной «Хорошей партии», Темель Карамоллаоглу — от партии благополучия, Догу Перинчек — от партии «Родина» и Селахаттин Демирташ — от курдской партии демократии народов.

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