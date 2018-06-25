Расчеты по госбумагам Казахстана в международной системе Clearstream начнутся в июле

Алматы. 25 июня. КазТАГ — Расчеты по государственным бумагам Казахстана в международной системе Clearstream начнутся в июле 2018 года, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Проводятся заключительные мероприятия по настройке канала связи с казахстанским рынком. Запуск проекта ожидается в июле 2018 года», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Реализация совместного проекта позволит проводить расчеты по всем государственным ценным бумагам, выпущенным в рамках казахстанского законодательства в тенге, через международную расчетную систему Clearstream и расширит доступ иностранных инвесторов к казахстанскому фондовому рынку. Запуск системы будет способствовать увеличению спроса со стороны иностранных инвесторов на казахстанские государственные облигации, повышению их ликвидности и привлекательности на внешнем рынке», — поясняется в сообщении.

Напомним, о реализации проекта по включению ГЦБ РК, в том числе краткосрочных нот Нацбанка, в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream, стало известно в январе текущего года.

По словам содиректора Clearstream Филипа Брауна, проект направлен на интернационализацию казахстанского рынка капитала.

«Данная стратегия уже доказала свою успешность в Армении и Грузии, и мы убеждены в том, что сможем обеспечить те же преимущества для казахстанского рынка капитала», — отметил он.