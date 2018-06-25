Астана. 25 июня. КазТАГ — Авиакомпаниям Казахстана вновь разрешат продавать невозвратные билеты, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен».

«В закон РК «О защите прав потребителей» внесены изменения, которые вернут практику продажи недорогих невозвратных авиабилетов. Невозвратный авиабилет – это билет, который пассажир не может вернуть после покупки на тот или иной авиарейс. Стоимость таких билетов дешевле, так как все риски по отказу от перевозки берет на себя пассажир», — сообщили в НПП в понедельник.

В нацпалате отметили, что в Казахстане норма о невозвратных билетах действовала до 2016 года, однако после была отменена законом РК «О защите прав потребителей», в котором говорилось, что в случае, если пассажир захочет вернуть билет до вылета, продавец обязан вернуть более 70% от его стоимости.

«Для отечественных авиакомпаний такая норма была невыгодна и ставила в неравную конкуренцию с международными перевозчиками, поскольку невозвратные билеты – мировая практика. Жаловались на неудобства и сами покупатели, так как лишились возможности приобретать авиабилеты по более низким ценам», — добавили в пресс-службе.

Как заявили в НПП, в «Атамекен» «неоднократно поступали обращения от казахстанских авиакомпаний с просьбой изменить законодательство», а «нацпалата направляла предложения бизнеса в уполномоченные госорганы».

«В результате, подписанный недавно законопроект по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности внес изменения в закон «О защите прав потребителей». Таким образом, практика невозвратных билетов возвращена, конкретная сумма в случае возврата теперь может прописываться в договоре (в зависимости от тарифа)», — пояснили в нацпалате.

Как заявил руководитель и сооснователь одного из казахстанских онлайн-сервисов по продаже билетов Рамиль Мухоряпов, «прояснение правил игры по невозвратным тарифам – важный момент как для авиакомпаний, так и для самих потребителей».

«Теперь авиакомпании смогут продавать часть мест по низким ценам и гарантировать себе эту выручку, а потребители смогут платить меньше за невозвратные тарифы. Для нас, как для агентов авиакомпаний, этот шаг очевидно снизит количество обращений и споров. Ведь раньше мы были зажаты между правилами авиакомпаний о невозвратных тарифах и требованиями клиентов о возврате, ссылающихся на закон о защите прав потребителей», — сказал Р. Мухоряпов.

В НПП отметили, что по мнению представителей казахстанских авиакомпаний, изменения позволят им выстраивать более гибкую ценовую политику и вернут в равные конкурентные условия с иностранными авиакомпания в борьбе за пассажиров.

«Изменения коснулись и туристских путевок. Ранее Закон требовал возвращать полную стоимость туристской путевки, купленной в том числе и по раннему бронированию. Требование также приводило к финансовым убыткам со стороны туристских компаний», — говорится в сообщении.

В мировой практике, добавили в нацпалет, турфирмы выставляют требования по 100% предоплате и прописывают штрафные санкции при возврате путевок по раннему бронированию.

«Отмена этой нормы закономерна. Мы живем в обществе, и в сфере туризма нам необходимо учитывать международные правила. Когда в 2016 году внесли изменения в законе о защите прав потребителей с прилавков туристских услуг пропали низкие невозвратные тарифы, что не выгодно самому потребителю. Вторая причина – это раннее бронирование. Когда международные правила ведения туристского бизнеса предусматривают штрафные санкции – и эти нюансы, как правило, отражаются в договоре на туробслуживание. Мы, как развивающаяся страна, не можем закрыться и не коммуницировать с международным рынком и жить по своим законам. Тем более, что по раннему бронированию предоставляются очень хорошие скидки», — заявила председатель ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаева.

В НПП заверили, что изменения в законе никак не ограничивают права потребителей, «но разграничивают моменты, когда потребитель берет на себя определенные обязанности и риски взамен на низкие цены».