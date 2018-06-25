Время, проведенное возле супруга — военнослужащего или дипломата, засчитают в качестве трудового стажа в Казахстане

Астана. 25 июня. КазТАГ – Арсен Аскаров. Какие льготы положены женам военнослужащих и дипломатов рассказали в министерстве труда РК.

«Бывают периоды, когда человек по объективным причинам не может участвовать в накопительной пенсионной системе, это время будет исчисляться как льготные годы. К льготным годам мы относим — периоды ухода за ребенком до трех лет, но не более 12 лет, они будут приниматься как трудовой стаж. Периоды ухода за инвалидами первой и второй группы или за лицами старше 80 лет, эти годы тоже будут учитываться как трудовой стаж», — сообщила вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова в понедельник.

«Далее время нахождения возле супруга (супруги) во время прохождения воинской службы, то есть это прикомандированные, либо проходящие службу в тех местах, где нет возможности трудоустроиться, то есть, эти годы тоже будут приниматься для исчисления трудового стажа. Также если сотрудник дипломатической службы живет на территории иностранного государства в силу своей деятельности, и супруга (супруг) вынуждена быть с ним непосредственно, эти годы тоже будут исчисляться для нее как стаж участия. Потому что там нет возможности трудоустроиться и перечислять пенсионные взносы. Эти же периоды будут приниматься при солидарном стаже на 1 января 1998 года», — заключила вице-министр.

Напомним, с июля будет произведен единовременный автоматический перерасчет базовой пенсии.