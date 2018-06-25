С такой политикой и экономикой в тридцатку развитых не попадём 25.06.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 109 0 Пётр Своик о предпринимателях и их Палате при существующих Министерстве экономики, трайбализме и коррупции Похожие материалы: «Главную площадь Уральска решили назвать в честь первого президента». «У кого контроль за инвестициями — у того контроль и за экономикой». «Наши чиновники с соцсетями не дружат, пусть их блогеры научат». «На митинг не пойду и другим не советую» Цены на нефть незначительно повысились Цены на нефть значительно повысились Цены на нефть изменились разнонаправленно Пенсионка: за рубеж не напасть, за рубежом бы не пропасть