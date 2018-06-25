Продуктивно самозанятые, непродуктивно самозанятые, неформальное самозанятые…

Безработные сами себя к самозанятым не относят

«3,5 млн работают, а остальные – «двигаются», – обрисовал картину рынка труда в Казахстане Марат Шибутов, политолог. Произошло это в ходе круглого стола «Самозанятые казахстанцы: балласт или ресурс социально-экономического развития?» (проводился аналитической группой «Кипр» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан). Учитывая то, что по программе ФИИР создание одного рабочего места обходится в $2,5 млн, г-н Шибутов предлагает использовать опыт Гражданского корпуса охраны окружающей среды Франклина Рузвельта и перенаправить средства. «Создать 300-400 тысяч рабочих мест, которые будут сажать леса, строить общественные туалеты вдоль трасс, чистить арыки. Не нужно бояться прямой государственной занятости! На эти деньги можно трудоустроить много людей» – призывает эксперт.

Ерлан Смайлов, модератор круглого стола, отметил, что когда речь заходит о самостоятельно занятых гражданах, то властями «дается универсальный самозанятый, без каких-либо классификаций и внутреннего разделения». «А как обстоят дела внутри?» – поставил он естественный вопрос.

Участники дискуссии много спорили вокруг критериев оценки, поскольку разные государственные органы придерживаются различной методики. «В мире самозанятость рассматривается формой занятости в общественно-полезном труде», – подчеркнул Жаксыбек Кулекеев, научный руководитель Центра исследований прикладной экономики. Его презентация называлась «Социальный портрет самозанятого населения в южных регионах Республики Казахстан».

Самозанятых по стране 26% трудоспособного населения, на Юге – больше. Три области – Алматинская (без Алматы), Жамбылская и Южно-Казахстанская (теперь Туркестанская) дают более 45% всех самозанятых республики. В силу массового сокращения наемных работников на селе, в ЮКО более 81% занятого населения в сельском хозяйстве имеют статус самозанятых.

«У нас в селе много безработных – 52%, а не самозанятых. Они себя к самозанятым не относят», – обратила внимание Гульмира Илеуова, президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия». Она выступила с презентацией «Самозанятые и индивидуальные предприниматели: есть ли различия?» Оказалось – есть. В ИП много людей с высшим образованием, а сферы их деятельности главным образом торговля и услуги. У самозанятых средний уровень образования ниже, а заняты в основном на транспорте (таксисты) и в сфере услуг.

Г-жа Илеуова посетовала на сложность работы со статистикой, когда данные «оптовая, розничная торговля, ремонт автомобилей» даются одной строкой и невозможно рассмотреть их по отдельности. Марат Шибутов, разбивая население Казахстана по различным социальным группам, заметил, что 153 тысячи работающих человек просто потерялись – их статистически нет нигде. Он предлагает разбить самозанятых где-то на 20 категорий с четкими параметрами и критериями, а после этого сразу станет понятно с кем имеем дело. Такой подход поддержал Канат Нуров, президент научно-образовательного фонда «Аспандау»: «Предприниматель – это не менеджер, это не профессия. Нужно навести порядок в критериях самозанятости от фискальных органов до статистических».

«Если человек получает заработную плату – он наемный работник, – указал Джаксыбек Кулекеев. – ИП нельзя отнести к самозанятым. По новой классификации у нас многие люди станут безработными». Скрытых безработных в качестве главной проблемной группы в облаке «самозанятые» выделяет социолог Леонид Гуревич.

«Самостоятельно занятых 2 млн 210 тысяч», – сообщил Айдархан Кусаинов, экономист. 500 тысяч из них работают у отдельных физических лиц (няни, повара, горничные). «Я считаю, что самозанятые – это балласт. Как решить проблему самозанятых, если нет рабочих мест?» Из 3,5 млн человек, которые регулярно делают отчисления в Пенсионный фонд, 2,5 млн приходится на государственно занятых (включая СамрукКазыну и прочие квазигосударственные структуры).

Г-н Кусаинов акцентирует, что подход «мы разовьем бизнес, а он создаст рабочие места» себя не оправдал. «Если бизнес получает хорошую прибыль – это не значит, что он поднимает зарплату. Бизнес платит по рынку, – еще один его тезис. – Когда бизнес получает хорошую прибыль – это не значит, что он будет расширяться. Рост доли прибыли в ВВП никак не влияет на число самозанятых». «Нужно: снижение тарифов ЖКХ, повышение расходов на образование. Сначала люди. Когда у них появятся доходы – бизнес родится», – настаивает экономист.

«Доля заработной платы в структуре ВВП постоянно снижается, – подтвердил Жаксыбек Кулекеев. – 35% – доходы наемных работников, 65% у капиталистов. Богатые люди меньше потребляют, потому что их количественно меньше, зато к их услугам рынок всего мира». Потом он добавил: «Есть люди, которые имеют большой доход, но не начисляют себе заработную плату. Многие люди, имеющие доход, не являются объектом налогообложения».

«У нас часть населения в отношениях с государством не состоит», – констатировал Ерлан Смайлов.

«Самозанятые в основном готовы платить, но при снижении бюрократии и налоговой нагрузки», – полагает Тахир Аслялиев, вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК. Единый совокупный платеж (ЕСП) объединяет четыре вида платежей, которые уже существуют. ЕСП-плательщик получает доступ к базовой пенсионной выплате из бюджета (она дифференцирована в зависимости от срока участия в системе пенсионных отчислений). Еще эти люди получат доступ к системе медицинского обеспечения.

«Может сместить фокус на то, как как лучше расходовать накопления Нацфонда, чем заниматься налогообложением низкодоходных групп населения?» – предложил Касымхан Каппаров, координатор инициативы «Открытая экономика». Тем более, когда суммы получаются совершенно несопоставимые.

«А есть еще работающие бедные, – указала Генриетта Строева, Центр макроэкономических исследований и прогнозирования. – 50% наемных работников имеют зарплату ниже 83 тысяч тенге. Наемный работник платит с этих денег порядка 13 тысяч тенге, а самозанятому предлагают 3 тысячи. Как насчет социальной справедливости?»

«На селе 500 тенге – приличные деньги. Смысл их платить, если медицины нет?» – задалась вопросом мотивации самозанятых Ирина Черных, главный научный сотрудник КИСИ.

«Высокие адаптивные качества самозанятых – основа политической стабильности Казахстана, – заявила Гульмира Илеуова. – Безумное желание сделать самозанятых наемными работниками опасно. Нужно прекратить до них докапываться. Государство пытается собрать с них деньги, но ведь эти совокупные суммы смешные. А вот их сбор может привести к социальному взрыву».

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