Чипировать население начали в Швеции

Алматы. 26 июня. КазТАГ — В Швеции началось чипирование населения, сообщает Science Alert.

«Свыше 3,5 тыс. человек добровольно записались на прохождение необычной процедуры. Отмечается, что чип будет вживляться с применением специального пистолета между большим и указательным пальцем», — говорится в сообщении во вторник.

Поясняется, что технологичная новинка призвана облегчить жизнь своим владельцам. Чип будет выполнять сразу несколько функций: электронного кошелька, ключа от квартиры, пропуска в офис и проездного на общественном транспорте.

Ученые из Лундского университета отмечают, что подобное нововведение откроет для граждан Швеции дорогу в новую цифровую эпоху и ускорит рост экономики. Эксперты убеждены, что вера шведов в цифровые технологии позволит создать совершенно новый мир, где многие повседневные вещи можно будет сделать удобными и легкими.