В Алматы 49% населения живет за чертой бедности 26.06.2018 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 381 0 Аналитик Айман Турсынкан о том, чем грозит нарушение социального договора Похожие материалы: У погибшего 15 июня жителя ЮКО подтверждена менингококковая инфекция Недостаточной назвал минздрав работу управлений здравоохранения Алматы и Алматинской области в связи с менингитом Закрыть Каскеленскую городскую инфекционную больницу рекомендует министр здравоохранения РК Численность населения Казахстана на 1 мая составила 18,23 млн человек Треть населения Земли играет в видеоигры