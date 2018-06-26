Астана. 26 июня. КазТАГ — Французские инвесторы хотят создавать мясоперерабатывающие производства в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

По информации МСХ, в Париже завершилась 86-я генеральная сессия Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в работе которой приняли участие 180 стран-членов МЭБ, в том числе Казахстан.

«Вице-министр (сельского хозяйства РК Гульмира Исаева – КазТАГ) встретилась с ассоциациями производителей и переработчиков мяса Франции. По итогам представленной презентации о развитии мясного сектора РК потенциальные французские инвесторы выразили заинтересованность в создании мясоперерабатывающих предприятий в Казахстане с дальнейшим экспортом продукции на рынки РФ и КНР», — говорится в сообщении МСХ.

«Крупнейший производитель вакцин в мире – Boehringer Ingelheim — рассматривает возможность налаживания производства высококачественных вакцин против наиболее распространенных болезней на территории РК и центральноазиатских стран и ведет поиск казахстанского партнера», — указано в сообщении.

Также сообщается, что на парижской сессии МЭБ ветеринарной службой Казахстана проведены двусторонние рабочие встречи с участием главных ветеринарных врачей Китая, Ирана, Турции, Израиля и Японии. Сторонами обсуждены вопросы, связанные с налаживаем экспорта животноводческой продукции из Казахстана на зарубежные рынки.

Подписан протокол по требованиям к экспорту говядины из РК в КНР, а также согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта говядины и живого КРС на убой из РК в Иран.

Кроме того, в рамках сессии состоялись переговоры Г. Исаевой с генеральным директором МЭБ Моник Элуа.

«Казахстанской стороной озвучены планы по получению официальных статусов благополучия по болезням, зонированию и компартментализации в соответствии с международными стандартами МЭБ, для того чтобы расширить экспортные возможности РК. Эксперты МЭБ, в свою очередь, готовы оказать консультационную поддержку инициатив Казахстана», — отмечено в информации.

Напомним, что территория Казахстана признана МЭБ свободной от ящура, а также имеет официальный статус благополучия по африканской чуме лошадей, что дает возможность вести международную торговлю живыми животными и животноводческой продукцией со странами ВТО.