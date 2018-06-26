ЕС и 13 стран-партнеров поддержали наделение ОЗХО правом определять виновных в инцидентах с химоружием

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Алматы. 26 июня. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) и 13 стран-партнеров поддержали наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом определять виновных в инцидентах с химоружием, сообщает ТАСС.

«Все 28 стран ЕС и 13 государств-партнеров, включая Турцию, Украину, Молдавию и Грузию, выступили с полной и безоговорочной поддержкой предложения Великобритании о наделении ОЗХО правом определять виновных или вероятных виновных в инцидентах с применением химического оружия», — сообщила во вторник представитель совета ЕС Джудит Конор на спецконференции стран-членов Конвенции по запрещению химического оружия.

Она добавила, что Евросоюз призывает все другие стороны и государства также поддержать проект.

Отмечается, что Дж. Конор также подробно перечислила все последние реальные или предполагаемые инциденты с применением химического оружия, подробно остановившись на инцидентах в сирийской Думе и в британском Солсбери.

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