Казахстан присоединяется к многостороннему соглашению ОЭСР по обмену информацией о финансовых счетах

Астана. 26 июня. КазТАГ — Казахстан присоединяется к многостороннему соглашению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

«Многостороннее соглашение основывается на статье 6 конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, ратифицированным законом Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №267-V ЗРК (Страсбургская конвенция), и предусматривает внедрение Единого стандарта автоматического обмена информацией (CRS) по финансовым счетам», — говорится в сообщении по итогам подписания документа в Астане во вторник.

Поясняется, что единый стандарт предоставления информации (CRS) «разработан ОЭСР с участием стран G-20 для решения проблем уменьшения налоговых сумм в рамках закона и уклонения от налогов и для повышения уровня соблюдения налоговых правил».

С присоединением к многостороннему соглашению появится возможность получать сведения об остатке на счетах денежных средств в иностранной валюте резидентов РК на конец календарного года в автоматическом режиме. В свою очередь, полученные сведения позволят проводить качественное администрирование доходов казахстанцев и будет действенным механизмом предотвращения оттока капитала из страны, утверждают в КГД.

Сообщается, что Казахстан планирует осуществить первый автоматический обмен информацией в сентябре 2020 года.