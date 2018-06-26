ЕС ввел санкции против 11 венесуэльских чиновников

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Алматы. 26 июня. КазТАГ — Евросоюз ввел санкции против 11 венесуэльских чиновников, пишет «Коммерсант».

«ЕС ввел санкции против 11 высокопоставленных венесуэльских чиновников в знак протеста против переизбрания президента Николаса Мадуро», — говорится в сообщении со ссылкой на Reuters.

По мнению ЕС, состоявшиеся 20 мая президентские выборы не были свободными и справедливыми.

«Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов чиновников. В черный список попали, в частности, вице-президенты Тарек Эль-Айссами и Делси Родригес, а также заместитель генпрокурора Кэтрин Харрингтон», — уточняется в сообщении.

Напомним, за Н. Мадуро свои голоса отдали 67,7% избирателей. Его соперника – оппозиционера Энри Фалькона поддержали 21,1% венесуэльцев. Он пообещал оспорить результаты голосования в суде.

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