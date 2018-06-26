На план минздрава по борьбе с раком в Казахстане выделено Т35,1 млрд

Астана. 26 июня. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. На реализацию комплексного плана министерства здравоохранения РК по борьбе с онкозаболеваниями на 2018-2022 годы выделено Т35,1 млрд, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«На реализацию комплексного плана выделено Т35,1 млрд, которые будут направлены на расширение услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — сказал Е.Биртанов на заседании правительства РК во вторник.

По его словам, планируется работа по ряду основных направлений: раннее выявление онкологических заболеваний путем увеличения охвата скринингами целевых групп населения; увеличение услуг позитронно-эмиссионной томографии для диагностики и контроля противоопухолевого лечения; увеличение доступности диагностических услуг (КТ, МРТ) пациентов с подозрением на онкологические заболевания; внедрение молекулярно-генетического тестирования злокачественных опухолей; проведение международных консультаций сложных случаев диагностики путем телепатологии — передачи оцифрованного видеоизображения гистологических препаратов для дистанционного их изучения в ведущих клиниках Казахстана и других стран. Также планируется повышение доступности лучевой терапии для пациентов и развитие мобильных бригад паллиативной помощи.

«Для реализации комплексного плана будут привлечены частные инвестиции. С этой целью запланировано приобретение 149 единиц оборудования с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Ориентировочная сумма проектов ГЧП — свыше Т40 млрд», — добавил министр.

Кроме того, по словам Е.Биртанова, минздрав уже ведет пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта IBM Watson for Oncology в медицине, и это направление после завершения «пилота» также будет включено в комплексный план.