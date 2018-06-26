Астана. 26 июня. КазТАГ – Оксана Скибан. Туркестанской области хотят присвоить номерной автомобильный код 17, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«Сейчас определимся (с присвоением автомобильного кода 17 — КазТАГ). Новый, кто образовался, тому дадим», — подтвердил К. Касымов в кулуарах правительства РК во вторник, отвечая на вопрос.

Также глава ведомства прокомментировал вопрос по зданиям ДВД в Шымкенте и Туркестанской области.

«Сегодня комиссия выйдет и будет определяться по территории. ДВД Шымкента переедет в новое здание ДВД. А Туркестанская область – вопрос еще не решен будем определяться на месте», — пояснил глава МВД РК.

Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.