БРИКС создаст на орбите собственную группировку дистанционного зондирования земли

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР (БРИКС) создадут на орбите собственную группировку дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), сообщает «Коммерсант».

«Россия совместно со странами БРИКС создаст космическую группировку спутников дистанционного зондирования Земли», — заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, он уже подписал распоряжение о проведении переговоров по созданию группировки спутников с Бразильским космическим агентством, «Роскосмосом», Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южно-Африканским национальным космическим агентством.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь заявил, что уже провел переговоры и встречи с участниками названного соглашения.

«Крайне важно сформировать синергию наших возможностей по созданию группировки ДЗЗ. Такие космические аппараты есть у нас, у КНР. Индия проявляет серьезные амбиции космические, поэтому я думаю, что вскладчину это будет и коммерциализировано должным образом и большая будет польза для госструктур», — сказал Д. Рогозин.