Казахстанские правоохранители не могут привлечь к ответственности наркобаронов, жалуются судьи

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева. Органы досудебного расследования не могут привлечь к уголовной ответственности наркобаронов, жалуются судьи.

«Мы — профессиональные судьи — иногда в приватных беседах сокрушаемся, что, к сожалению, органы досудебного расследования не могут представить нам дела, по которым проходят наркобароны. Как правило, нам попадает, образно говоря, «мелкая рыбешка», то есть человек, который приобрел у наркобарона (наркотические средства – КазТАГ) и дальше распространяет, а выйти на наркобарона, к сожалению, у нас таких дел пока не было, но мы ждем», — сказал председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпек Какимжанов на брифинге во вторник.

При этом он заверил, что в случае поступления подобного дела, виновный в соответствии с законом получит соответствующее наказание.

Стоит отметить, что по итогам 2017 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы было рассмотрено 30 уголовных дел по незаконному изготовлению, переработке, хранению, перевозке в целях сбыта, наркотических средств в отношении 42 лиц, из них 5 женщин и 37 мужчин. Из 42 лиц четверо ранее осуждены за аналогичные преступления.

Оправдательные приговоры не выносились.

Между тем за 6 месяцев 2018 года за аналогичные преступления рассмотрено 17 уголовных дел по которым осуждены 18 человек.