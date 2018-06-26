Задержанный в Кыргызстане блогер Тунгишбаев будет экстрадирован в Казахстан

Алматы. 26 июня. КазТАГ – Казахстанский блогер Муратбек Тунгишбаев, задержанный в начале мая в Кыргызстане, будет экстрадирован в Казахстан по решению Октябрьского суда Бишкека, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Октябрьский районный суд Бишкека 25 июня признал законным решение генеральной прокуратуры об экстрадиции блогера и активиста М. Тунгишбаева в Казахстан. Судья Октябрьского районного суда Чынгыз Адамкулов, рассмотрев дело, признал выдачу М. Тунгишбаева законной. Дело рассматривалось в порядке ст. 131-132 УПК КР и решение может быть обжаловано в кассационном порядке», — говорится в сообщении во вторник.

Таким образом, жалоба защиты М. Тунгишбаева оставлена без удовлетворения.

М. Тунгишбаев отвергает утверждения «о связи с ДВК». Он говорит, что подвергся преследованию за свою гражданскую активность, называет уголовное дело в отношении него политически мотивированным.

Ранее правозащитные организации и активисты Кыргызстана выступили против экстрадиции М. Тунгишбаева в Казахстан.

13 июня Верховный суд Кыргызстана принял решение оставить под стражей казахстанского оппозиционного активиста и блогера М. Тунгишбаева.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ КР задержали М. Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к запрещенному в РК движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которая признана экстремистской.

Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.

В Казахстане ему предъявлено обвинение по ст. 266 УК РК (финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования).