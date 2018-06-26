Китайские военные изготовили дронов-птиц

Новости 86 0
Власть не успевает за темпом урбанизации Власть не успевает за темпом урбанизации
2660

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Новый вид беспилотных летательных аппаратов изготовили китайские военные, пишут «Известия».

«Внешне новые дроны напоминают птиц, задачей новых беспилотников станет сбор разведывательных данных», — говорится в сообщении.

По данным South China Morning Post, изготовление дронов — итог правительственной программы под кодовым названием «Голубь».

Разработкой занимались специалисты Северо-западного политического университета в Сиане. Телеканал «360» отмечает, что беспилотники будут работать на гражданскую авиацию и изготовлены малой партией.

Похожие материалы:

  1. Падеж домашних птиц от птичьего гриппа зафиксирован в приграничной с Казахстаном области России
  2. НАТО увеличит военные расходы на 3,8% в 2018 г.
  3. США приостановили военные учения с Южной Кореей
  4. Казахстанские и китайские исследователи совместно изучат вопросы изменения климата и рекультивации земель
  5. Турецкие военные вплотную приблизились к сирийскому Манбиджу

Новости партнеров

Загрузка...