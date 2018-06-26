Китайские военные изготовили дронов-птиц

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Новый вид беспилотных летательных аппаратов изготовили китайские военные, пишут «Известия».

«Внешне новые дроны напоминают птиц, задачей новых беспилотников станет сбор разведывательных данных», — говорится в сообщении.

По данным South China Morning Post, изготовление дронов — итог правительственной программы под кодовым названием «Голубь».

Разработкой занимались специалисты Северо-западного политического университета в Сиане. Телеканал «360» отмечает, что беспилотники будут работать на гражданскую авиацию и изготовлены малой партией.