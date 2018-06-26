Назарбаев объявил благодарность творческому коллективу телеканала Узбекистана

Астана. 26 июня. КазТАГ – Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, согласно распоряжению №246 от 25 июня, объявил благодарность творческому коллективу телеканала Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Учитывая значительную роль средств массовой информации (СМИ) в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента Республики Казахстан в области СМИ: объявить благодарность президента РК творческому коллективу «Национальная телерадиокомпания Узбекистана» за освещение Года Узбекистана в Казахстане и вопросов развития казахстанско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды во вторник.

Также, согласно распоряжению, поручено объявить благодарность президента РК в области СМИ: творческому коллективу телеканала «Алматы» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики; творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты «Астана ақшамы» за особый вклад в освещение значимых тем и ключевых вопросов социально-экономического и культурно-гуманитарного развития столицы; творческому коллективу республиканского детского журнала «Балдырған» за большой вклад в дело воспитания молодого поколения страны и укрепление казахстанского патриотизма.

«Присудить премии президента РК в области СМИ: Дорофееву Михаилу Викторовичу – главному редактору интернет-портала informburo.kz за вклад в развитие отечественных СМИ и информационно-аналитических электронных ресурсов; Танысбай Ляззат Муратовне – генеральному директору республиканского телеканала «Астана» за значительный вклад в развитие казахстанской журналистики и национального телевидения. Вручить гранты президента РК в области СМИ: Адиловой Айгуль Нурхановне – корреспонденту отдела аналитических программ республиканского телеканала «Хабар» за всестороннее и качественное освещение деятельности главы государства; Жиенали Мейржану Алибекулы – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ национального телеканала «Қазақстан» за профессиональные достижения в продвижении информационно-аналитических программ на отечественном телевидении», — заключается в документе.

Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.