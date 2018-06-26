В Иране прошли протесты против девальвации национальной валюты

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Протестные выступления против девальвации национальной валюты прошли в понедельник в столице Ирана, сообщила корпорация ВВС.

«Демонстрации были инициированы владельцами небольших торговых точек, которые начали закрывать свои магазины и выходить на улицы города. При этом в социальных сетях публикуется информация о начале задержаний протестующих. Протестные акции были также зафиксированы в городах Кередж, Мешхед, Бендер-Аббас и на острове Кешм», — цитирует новости ВВС агентство ТАСС.

Отмечается, что за последние дни курс национальной валюты на черном рынке (фактически реальный курс) Ирана побил очередной рекорд и достиг 87 тыс. риалов за $1. При этом в конце мая эта цифра составляла 65 тыс. риалов. В то же время официальный курс зафиксирован на уровне 42 тыс. риалов, однако все обменные пункты валюты закрыты, поэтому приобрести доллары по этой цене без специального разрешения невозможно. В понедельник правительство созвало экстренное совещание для принятия мер по нормализации ситуации на валютном рынке.

10 апреля 2018 года в Иране были закрыты пункты обмена после соответствующего распоряжения Центрального банка страны. Эти меры были приняты в рамках политики стабилизации курса национальной валюты. С начала весны этого года реальная стоимость риала упала почти в 2 раза. Кроме того, ЦБ установил лимит в 10 тыс. евро на наличные средства в иностранной валюте для граждан республики и заморозил официальный курс национальной валюты.