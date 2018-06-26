Караганда. 26 июня. КазТАГ — На разных объектах торговли в Караганде обнаружена кишечная палочка. Таковы результаты мониторинга безопасности продукции по итогам 5 месяцев 2018 года, которые озвучили в департаменте общественного здоровья Карагандинской области.

«По результатам экспертизы пищевой продукции, проведенной за период январь-май 2018 года на объектах торговли, выявлена несоответствующая продукция производство ИП «Базылбеков М.Г.». В 3-х пробах сэндвичей, отобранных на разных объектах торговли обнаружена кишечная палочка и превышение общей микробной обсемененности. При проведении мероприятий установлено, что по указанному адресу ИП «Базылбеков М.Г.» отсутствует, а вместе с тем в соответствии с действующим законодательством не уведомил территориальное управление охраны общественного здоровья о начале своей деятельности. Материалы по данному факту направлены в УВД г.Караганды», — сообщили в пресс-службе департамента общественного здоровья региона.

«Результаты экспертизы показали несоответствие в 14% исследованных образцов продукции. Департаментом проводились исследования на соответствие требованиям технических регламентов и гигиенических нормативов как продукции отечественного производства, так и ввозимой с других стран», — говорится в сообщении департамента общественного здоровья.

По информации ведомства, основная доля несоответствующей пищевой продукции приходится на мясную — 32,9%, птицепродукцию- 16,8%, на рыбную -14,9%, молочную продукцию -12,2%, на кондитерские изделия приходится — 6,8%, мукомольные изделия -3%, кулинарные изделия 3,4%, масложировую продукцию — 2,2% и 7,8% приходится на прочую продукцию.

«Стоит отметить, что из общего количества несоответствующей пищевой продукции в 16,5% случаях продукция не соответствовала по бактериологическим показателям безопасности, в 8,4 % выявлены несоответствия по физико-химическим показателям, 73,9% несоответствий приходится на маркировку и в 1,5% выявлены нарушения в части обмана потребителей (несоответствие по жирно-кислотному составу молочной продукции и обнаружение ДНК свинины не заявленной производителем)», — сказали в департаменте.

Кроме того, в рамках мониторинга выявлена опасная продукция производителя, который фактически отсутствует по заявленному адресу.

В результате проведенных мероприятий за 5 месяцев т.г. снято с реализации 5432 кг пищевой продукции. Субъектам предпринимательства вручено 87 предписаний, их них проведена проверка 69. Вынесено 8 постановлений специализированного административного суда на общую сумму Т1 418 950, наложено 6 штрафов на сумму Т329 485.