В ту пору, когда Европа пытается стандартизировать свою учебную программу посредством Болонского процесса, Турция и другие мусульманские страны могли бы вспомнить о том, что достигнутые исламским миром почти 1000 лет назад стандарты образования сохраняются поныне

Газета Daily Sabah опубликовала аналитическую статью профессора Реджепа Шентюрка под названием «What is a university for?» — «Для чего нужен университет?».

В предисловии к ней говорится так: «Определение назначения университета является предметом давних дискуссий в академических кругах. Одна из основных задач, которые следует обсудить в их рамках, состоит в том, что университеты вместо того, чтобы действовать в качестве институтов долговременной интеллектуальной зависимости и служить простыми передатчиками западных идей, должны быть институтами, посредством которых люди обретают интеллектуальную независимость».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Всякий раз, когда мои коллеги просят меня высказаться по вопросу «Что такое университет?», меня охватывает беспокойство, даже страх из-за того, что надо на него отвечать. А с другой стороны, очень интересно вести разговор о проблеме, над которой я думаю всю свою жизнь. Это большой вопрос, и, соответственно, ответить на него очень и очень непросто.

Исследовательский университет — это реальная форма университета постольку, поскольку есть разница между колледжем и университетом. Колледжи обучают студентов, а университеты берутся проводить исследования и производить новые идеи. Это то, чем является университет, — место, где люди на основе опыта узнают, как следует мыслить, что собой представляет мышление и как надо производить новые, универсальные идеи.

У каждой цивилизации есть своя концепция идеального человека, отличающаяся от ее аналогов в других цивилизациях. В исламской цивилизации есть понятие «аль-инсан аль-камиль». В китайской цивилизации на этот счет есть другое понятие, в индуистской цивилизации третье и т.д.

Соответственным образом цивилизации создают своеобычные образовательные учреждения, включая университеты, с целью формирования соответствующих их собственным представлениям идеальных людей. Для формулирования ответа на вопрос о нашем идеальном университете требуется найти ответ на вопрос о том, что же собой представляет наш идеальный человек. И в действительности каждая цивилизация, религия или сообщество может дать на него свой собственный ответ.

Исламская концепция идеального человека — аль-инсан аль-камиль — оставалась практически неизменной вплоть до времен западной колонизации, с наступлением которых пошла путаница, продолжающаяся поныне. Понимание этого также важно для нашего расследования.

По моему мнению, то, что делает университет «исламским», непосредственно связано именно с этим. Если университет ставит целью формирование «аль-инсан аль-камиль», то есть личности, идеализируемой исламской цивилизацией, то это исламский университет. Если университет учит тому, как следует мыслить в качестве мусульманина и как надо производить идеи, которые совместимы с исламскими традициями познания, то это исламский университет.

Видение конечного продукта образования обретает предельно ясный характер в Америке, Франции и Германии. А вот в Турции и мусульманском мире с этим, к сожалению, далеко не все ясно по сию пору.

В мусульманском мире определенная стандартизация учебных программ колледжей и университетов была осуществлена в течение XI века нашей эры. Речь тут идет об учебных программах, которые по большей части до сих пор остаются без изменений.

В то время, когда Европа пытается стандартизировать свою учебную программу посредством Болонского процесса, мы могли бы вспомнить о том, что достигнутые исламским миром почти 1000 лет назад стандарты сохраняются поныне».

