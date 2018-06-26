США не установили для КНДР четких сроков выполнения достигнутых договоренностей

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Вашингтон регулярно проверяет, настроен ли Пхеньян на выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре, однако четких временных ограничений на этот счет на данный момент не установлено, пишет ТАСС.

«Я не буду очерчивать это временными рамками, будь это 2 месяца, 6 месяцев, мы настроены на быстрое продвижение с тем, чтобы понять, смогут ли оба лидера добиться обозначенных целей», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью CNN.

Как отмечается в материале, госсекретарь отказался назвать сроки, в течение которых Вашингтон рассчитывает увидеть значимые шаги со стороны КНДР.

По словам госсекретаря США, администрация США «на постоянной основе проводит оценки» того, имеет ли место прогресс в выполнении договоренностей.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на «постоянный прогресс» на этом направлении.

Ранее Помпео заявлял, что надеется на денуклеаризацию Корейского полуострова до завершения первого президентского срока президента США Дональда Трампа. Следующие выборы главы государства в США состоятся в 2020 году.

Напомним, по итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Д. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Д. Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.