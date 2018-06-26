Почти на 5% снизятся с 1 июля тарифы на тепло в Астане

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Астана. 26 июня. КазТАГ – Почти на 5% снизятся с 1 июля тарифы на тепло в Астане, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК.

«По г. Астана по результатам исполнения тарифной сметы за 2017 год базовому субъекту естественной монополий АО «Астана-Энергия» введены компенсирующие тарифы на услуги по производству тепловой энергии. Сумма неисполнения статей затрат по тарифной смете за 2017 год составила Т474 530,7 тыс., снижение тарифа составляет 4,6%. Тариф, утвержденный с 1 января – Т1 777,14 за 1 ГКал, компенсирующий тариф с 1 июля по 31 декабря составил Т1695,24 за 1 Гкал. Снижение тарифа составляет 4,6%. Тариф, утвержденный с 1 января 2019 года – Т1 859,61 за 1 ГКал, компенсирующий тариф с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года составил Т1 770,79 за 1 Гкал. Снижение тарифа составляет 4,8%», — сообщили в КРЕМЗКиПП МНЭ РК во вторник.

Отмечается, что тариф вводится в действие с 1 июля 2018 года на 1 год. В комитете добавили, что с введением компенсирующего тарифа АО «Астана-Энергия» на услуги по производству тепловой энергии, внесены изменения со снижением в действующие приказы АО «Астана-Теплотранзит» на услуги по передаче и распределению тепловой энергии и ТОО «Астанаэнергосбыт» на услуги теплоснабжения.

«Тариф, утвержденный АО «Астана-Теплотранзит» с 1 января – Т1 204,49 за 1 ГКал, компенсирующий тариф с 1 июля по 31 декабря составил Т1 190,1 за 1 Гкал. Снижение тарифа составит 1,20%. Тариф, утвержденный с 1 января 2019 года – Т1 277,86 за 1 ГКал, компенсирующий тариф с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года составил Т1 262,4 за 1 Гкал. Снижение тарифа составляет 1,20%», — говорится в сообщении.

Ввод в действие указанных тарифов также запланирован с 1 июля 2018 года. Расценки вводятся также сроком на 1 год.

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«Тариф, утвержденный ТОО «Астанаэнергосбыт» для конечных потребителей с 1 января – Т3 016,52 за 1 ГКал, компенсирующий тариф с 1 июля по 31 декабря составил Т2 920,23 за 1 Гкал. Снижение тарифа составит 3,2%. Тариф, утвержденный с 1 января 2019 года – Т3 172,43 за 1 ГКал, компенсирующий тариф с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года составил – Т3068,15 за 1 Гкал. Снижение тарифа составляет 3,3%. Ввод в действие тарифов с 1 июля 2018 года, на 1 год», — добавили в КРЕМЗКиПП.

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