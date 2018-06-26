В Астане открыли представительство института, где будет находиться контакт-центр системы ЭВАК

Астана. 26 июня. КазТАГ — В Астане открыли представительство института, в котором будет находиться контакт-центр системы ЭВАК, следует из сообщения ДТОО «Институт космической техники и технологий».

«26 июня в Астане открылось представительство Института космической техники и технологий. В нем будет расположен фильтрующий контакт-центр системы экстренных вызовов ЭВАК», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как отмечается, основная задача фильтрующего контакт-центра – «принимать и обрабатывать сигналы о помощи, поступающие из автомобилей, оборудованных устройством вызова оперативных служб со всей территории Казахстана».

Кроме того, сообщается, что операторы фильтрующего контакт-центра сейчас проходят обучение работе с программным обеспечением системы, а также принимают и анализируют тестовые вызовы системы ЭВАК.

Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане состоится запуск системы вызова экстренных служб ЭВАК для спасения жизни людей. Через оператора контакт-центра можно будет быстро связаться со службами экстренной помощи.

К примеру, помимо точных координат машины, ее марки и номера система передает в контакт-центр характеристику аварии. Получив сигнал, оператор системы ЭВАК связывается со службами экстренной помощи и направляет их к месту ЧС.