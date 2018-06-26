Астана. 26 июня. КазТАГ – Арсен Аскаров. Казахские переводы терминов «музей», «абзац» и «шина» привели в соответствие с международными вариантами, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Версии на казахском языке ряда терминов, заимствованных из иностранных языков, приведены в соответствие с их международными вариантами. В качестве примера можно назвать такие термины, как «музей» («мұражай»), «архив» («мұрағат»), «абзац» («азатжол»), «процент» («пайыз»), «шина» («құрсым»), «инвентарь» («мұқаммал»), «демаркация» («шегендеу»), «баланс» («теңгерім»). Соответственно, такие работы будут продолжаться и в дальнейшем», — сказал во вторник А. Мухамедиулы на круглом столе в сенате парламента РК по вопросам перехода казахского языка на латинскую графику.

Он сообщил, что министерством проведен мониторинг терминов, утвержденных до настоящего времени.

«На сегодняшний день было утверждены 21 тыс. терминов, из которых 40,8% (8 571 термин) составляют собственные термины, а 59,2% (12 429) – заимствованные и смешанные термины», — уточнил министр.

Как пояснил глава минкультуры и спорта, большинство терминов, которые подвергаются критике со стороны общественности, не были утверждены терминологической комиссией.

«Такие неутвержденные термины влияют на формирование среди населения негативного отношения к проблеме терминоведения. Например, в 2014 году на заседании Терминологической комиссии был рассмотрен ряд терминов, используемых в средствах массовой информации и обществе, таких как «қылтима», «бұрқақ», «сазгер», и были утверждены их переводы «балкон», «фонтан», «композитор», — добавил А. Мухамедиулы.

Напомним, 10 января в своем ежегодном послании народу Казахстана президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о том, что казахский язык не нужно утяжелять излишней терминологией. По его словам, за последние годы на казахский язык было переведено 7 тыс. устоявшихся и общепринятых в мире терминов, но иногда, по словам главы государства, такие нововведения «доходят до смешного». По мнению президента, необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить государственный язык к международному уровню.