В Астане проведут евразийский бизнес-форум для обмена опытом в сфере отходов и возобновляемой энергетики

Астана. 26 июня. КазТАГ — В Астане состоится евразийский бизнес-форум Green Energy & Waste Recycling, который соберет страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для обмена опытом в сфере отходов и возобновляемой энергетики, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«Евразийский бизнес-форум по управлению отходами и возобновляемой энергетике «Green Energy & Waste Recycling Forum — GEWR’18» пройдет 3-5 июля в Астане в рамках Astana Finance Days», — говорится в анонсе на сайте минэнерго.

В числе организаторов выступают Казахстанская ассоциация по управлению отходами KazWaste и Европейско-российская бизнес ассоциация ERBA при поддержке министерства энергетики РК.

Отмечается, что форум послужит международной площадкой для открытого диалога с государственными органами, международными организациями, промышленными предприятиями, бизнесом и общественностью по вопросам перехода к «зеленой» экономике стран СНГ и ЕАЭС.

«В программе форума предусмотрены дискуссии, панельные и технические сессии, и круглые столы по следующим направлениям: развитие устойчивых источников энергии, повышение стимулирования использования ВИЭ, практические задачи и решения по внедрению и использованию инновационных технологий для сбора, сортировки и переработки различных видов отходов, новые стимулы развития отрасли по обращению с отходами», — проинформировали организаторы.

Также сообщается, что в качестве спикеров выступят эксперты стран СНГ и ЕАЭС, представители отраслевых ассоциаций Казахстана, ведущие специалисты и передовые компании отрасли управления отходами.