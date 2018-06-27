«Токаев и другие предполагают, один располагает?». «Протестный потенциал молодежи — исследование». «Женщина не рабыня, не ваша собственность, и не вам решать, кого ей любить». «Почему получившая 140 баллов на ЕНТ алматинка не поступит в вуз мечты»

Сетевой Казахстан 27 июня 2018г.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – «Токаев и другие предполагают, один располагает?» — Вслед за высказыванием спикера сената казахстанского парламента Касым-Жомарта ТОКАЕВА — о возможном неучастии действующего президента в выборах 2020 года — вероятность прижизненного ухода Нурсултана НАЗАРБАЕВА с должности не исключили и некоторые представители истеблишмента. Ряд экспертов усматривают за происходящим попытки окружения президента «поторопить» его с принятием решения.

CARAVAN . KZ . «Казахстан будет вынужден расторгнуть соглашение с США из-за России — политолог о новых договоренностях по Каспию» — Ислам КУРАЕВ рассказал, почему Россия в спешке пытается принять конвенцию по правовому статусу Каспия, и объяснил, как это может повлиять на отношения США и Казахстана — После недавних договоренностей Астаны и Вашингтона правительство США может захотеть использовать казахстанские порты на Каспии в своих интересах, поэтому сегодня снова подняли вопрос о правовом статусе. Таким образом, соседние страны смогут иметь рычаги давления на Казахстан, в случае подписания конвенции мы будем обязаны расторгнуть соглашение с США, если же нет, то будем делать уступки в делах с Каспием.

««По казахстанским каналам ЧМ-2018 показывают хуже»: как оправдываются нарушающие закон владельцы кафе в Алматы» — Корреспондент медиа-портала Caravan.kz отправился в рейд совместно с представителями телеканала Qazaqstan, дабы предотвратить нелегальные трансляции матчей мундиаля в общественных заведениях южной столицы. В 2017 году министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ заявил, что АО «РТРК «Казахстан» подписало крупнейшее в истории казахстанского телевидения соглашение, согласно которому по телеканалам QazSport и Qazaqstan будут транслировать турниры мундиаля. В ходе одной из пресс-конференций руководитель телеканала QazSport Павел ЦЫБУЛИН подтвердил эту информацию, добавив, что права на трансляцию принадлежат только двум названным телеканалам, показ игр другими телеканалами запрещен.

TIME . KZ . «И тебя вылечат. И меня?» — Почему в Минздраве решили сократить список социально значимых заболеваний? Экономят? И как это отразится на пациентах? На эти и другие вопросы нашей газеты ответил управляющий директор по стратегии и методологии НАО “Фонд социального медицинского страхования” Серик ТАНИРБЕРГЕНОВ — Предлагается оставить ВИЧ-инфекцию, туберкулез, психические и наркологические, онкологические заболевания.

А все остальные – сахарный диабет или ДЦП – менее важны? Так, что ли?

— Есть заболевания, которые могут управляться на уровне участкового врача поликлиники. Если вести правильный образ жизни, регулярно принимать лекарства, выполнять рекомендации врача, то можно годами жить полноценно, без ухудшения состояния здоровья и развития критических осложнений. То есть пациент сам может контролировать течение своего заболевания.

«На газоне нет закона» — Для успешной борьбы с договорными матчами и предвзятым судейством в казахстанском футболе не хватает четко прописанных правовых норм.

«Краплёная карточка» — В Алматы появился новый вид мошенничества. Возле супермаркетов пенсионеров поджидают женщины, которые представляются сотрудницами собеса и предлагают в качестве государственной помощи… пластиковые карточки, по которым якобы можно с 50-процентной скидкой покупать продукты и лекарства. А для того чтобы это “ноу-хау” заработало, липовые госслужащие просят закинуть на карточку все пенсионные накопления. Будьте осторожны: этих женщин уже почти год разыскивает полиция!

KAZPRAVDA . KZ . «Здоровая нация – фактор конкурентоспособности страны» — Отечественная система здравоохранения должна перейти от дорогостоящего лечения заболеваний к их профилактике, управлению общественным здоровьем. Такую задачу поставил Глава государства в своем Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». Какие меры принимает Министерство здравоохранения РК для ее выполнения, рассказывает глава ведомства Елжан БИРТАНОВ — Проводится подготовка к внедрению ОСМС. В 2017 году был проведен анализ рисков, и в связи с высоким числом самозанятого населения сроки внедрения перенесены на 2020 год. В 2017 году в целях совершенствования системы здравоохранения и подготовки к ОСМС принято 2 закона, создано 16 территориальных филиалов НАО «Фонд социального медицинского страхования», начато аккумулирование отчислений и взносов в системе ОСМС.

IA — CENTR . RU . Сергей АБАКШИН – «Судьба пенсионера» — Транзит верховной власти в Казахстане более предсказуем, чем пенсионный вопрос. Пенсионная система республики очень похожа на гигантский айсберг из категории тех, которые потопили «Титаник». Видимая часть проблем «пенсионного айсберга» более чем впечатляет, а еще есть подводная часть, которая гораздо больше и опаснее… Экономическая модель Казахстана не в состоянии обеспечить работой все трудоспособное население страны. В республике конкуренция идет не за работников, а за рабочие места, поэтому устраивающемуся на работу в теневой экономике в 99% случаев невозможно требовать от работодателя, чтобы ему платили «в белую» со всеми пенсионными и социальными отчислениями.

TENGRINEWS . KZ . «Откровения сельского учителя» — День у нас начинается не с того, что мы пьем кофе и собираемся на работу. Чтобы прожить в селе, нужно иметь личное хозяйство. Встаешь в часиков 6 утра и начинаешь делать дела на подворье. Закончил, привел себя в порядок — пожалуйста в школу. Отработал в школе, вернулся домой. У тебя, как всегда, остается куча работы — пачки бумаг ждут тебя, но сесть их писать ты не можешь, потому что во дворе еще куча дел. Вот и приходится корпеть над бумагами до поздней ночи. В такие моменты городским учителям, конечно, завидуешь.

365 INFO . KZ . «Протестный потенциал молодежи — исследование» — Число тех, кто не пойдет на улицу ни при каких условиях, и тех, кто считает это возможным, примерно одинаково, гласят результаты исследования КИСИ. Протестный потенциал у столичной молодежи никак нельзя назвать низким. Количество тех, кто при определенных условиях может выйти на улицы, подбирается к половине. Число не желающих это делать ни при каких обстоятельствах больше всего лишь на процент с небольшим.

«Дефицит дешевых автомобилей вынуждает казахстанцев покупать дорогие» — Казахстанцы стали тратить больше средств при покупке нового автомобиля. Отчасти это связано с ростом доходов и цен на сами авто, но есть и другая причина – бюджетные модели быстро заканчиваются.

MATRITCA . KZ . Баян АЛАГУЗОВА, продюсер – «Если уж ставите нацию выше других, давайте научимся сначала хотя бы зубную пасту делать» — Быть супругой представителя другой нации — неприемлемо. Так решили наши мужчины, объединившись в целую «армию» недовольных за чужую судьбу. Сказать, что я в шоке — это ничего не сказать… Я просто хотела сказать, что сердце не выбирает нацию, цвет кожи, менталитет, традиции и тому подобное, оно просто любит. Дорогие наши казахские мужчины, сделайте так, чтобы наши девушки хотели выходить замуж только за вас, начните хотя бы с малого; научитесь уважать женщину, ее права, личность. Женщина не рабыня, не ваша собственность, и не вам решать, кого ей любить.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Почему получившая 140 баллов на ЕНТ алматинка не поступит в вуз мечты» — Шиара КУДАЙБЕРГЕНОВА – первая из выпускников, которая в этом году набрала на ЕНТ 140 баллов — Я хотела поступить в Назарбаев Университет. Но, к сожалению, прием документов уже окончен. Теперь выбираю между ЕНУ в Астане и СДУ (университет имени Сулеймана Демиреля в Алматы).

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.