«Токаев и другие предполагают, один располагает?». «Протестный потенциал молодежи — исследование». «Женщина не рабыня, не ваша собственность, и не вам решать, кого ей любить». «Почему получившая 140 баллов на ЕНТ алматинка не поступит в вуз мечты»

День за днем 184 0
Сетевой Казахстан 27 июня 2018г.

Фото тогузбаев

AZATTYQ.ORG. Казис ТОГУЗБАЕВ – «Токаев и другие предполагают, один располагает?» — Вслед за высказыванием спикера сената казахстанского парламента Касым-Жомарта ТОКАЕВА — о возможном неучастии действующего президента в выборах 2020 года — вероятность прижизненного ухода Нурсултана НАЗАРБАЕВА с должности не исключили и некоторые представители истеблишмента. Ряд экспертов усматривают за происходящим попытки окружения президента «поторопить» его с принятием решения.

CARAVAN.KZ. «Казахстан будет вынужден расторгнуть соглашение с США из-за России — политолог о новых договоренностях по Каспию» — Ислам КУРАЕВ рассказал, почему Россия в спешке пытается принять конвенцию по правовому статусу Каспия, и объяснил, как это может повлиять на отношения США и Казахстана — После недавних договоренностей Астаны и Вашингтона правительство США может захотеть использовать казахстанские порты на Каспии в своих интересах, поэтому сегодня снова подняли вопрос о правовом статусе. Таким образом, соседние страны смогут иметь рычаги давления на Казахстан, в случае подписания конвенции мы будем обязаны расторгнуть соглашение с США, если же нет, то будем делать уступки в делах с Каспием.

««По казахстанским каналам ЧМ-2018 показывают хуже»: как оправдываются нарушающие закон владельцы кафе в Алматы» — Корреспондент медиа-портала Caravan.kz отправился в рейд совместно с представителями телеканала Qazaqstan, дабы предотвратить нелегальные трансляции матчей мундиаля в общественных заведениях южной столицы. В 2017 году министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ заявил, что АО «РТРК «Казахстан» подписало крупнейшее в истории казахстанского телевидения соглашение, согласно которому по телеканалам QazSport и Qazaqstan будут транслировать турниры мундиаля. В ходе одной из пресс-конференций руководитель телеканала QazSport Павел ЦЫБУЛИН подтвердил эту информацию, добавив, что права на трансляцию принадлежат только двум названным телеканалам, показ игр другими телеканалами запрещен.

TIME.KZ. «И тебя вылечат. И меня?» — Почему в Минздраве решили сократить список социально значимых заболеваний? Экономят? И как это отразится на пациентах? На эти и другие вопросы нашей газеты ответил управляющий директор по стратегии и методологии НАО “Фонд социального медицинского страхования” Серик ТАНИРБЕРГЕНОВ — Предлагается оставить ВИЧ-инфекцию, туберкулез, психические и наркологические, онкологические заболевания.

Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна
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А все остальные – сахарный диабет или ДЦП – менее важны? Так, что ли?

Есть заболевания, которые могут управляться на уровне участкового врача поликлиники. Если вести правильный образ жизни, регулярно принимать лекарства, выполнять рекомендации врача, то можно годами жить полноценно, без ухудшения состояния здоровья и развития критических осложнений. То есть пациент сам может контролировать течение своего заболевания.

«На газоне нет закона» — Для успешной борьбы с договорными матчами и предвзятым судейством в казахстанском футболе не хватает четко прописанных правовых норм.

«Краплёная карточка» — В Алматы появился новый вид мошенничества. Возле супермаркетов пенсионеров поджидают женщины, которые представляются сотрудницами собеса и предлагают в качестве государственной помощи… пластиковые карточки, по которым якобы можно с 50-процентной скидкой покупать продукты и лекарства. А для того чтобы это “ноу-хау” заработало, липовые госслужащие просят закинуть на карточку все пенсионные накопления. Будьте осторожны: этих женщин уже почти год разыскивает полиция!

Фото биртанов

22 июня 1941 года, западная граница СССР 22 июня 1941 года, западная граница СССР
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KAZPRAVDA.KZ. «Здоровая нация – фактор конкурентоспособности страны» — Отечественная система здравоохранения должна перейти от дорогостоящего лечения заболеваний к их профилактике, управлению общественным здоровьем. Такую задачу поставил Глава государства в своем Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». Какие меры принимает Министерство здравоохранения РК для ее выполнения, рассказывает глава ведомства Елжан БИРТАНОВ — Проводится подготовка к внедрению ОСМС. В 2017 году был проведен анализ рисков, и в связи с высоким числом самозанятого населения сроки внедрения перенесены на 2020 год. В 2017 году в целях совершенствования системы здравоохранения и подготовки к ОСМС принято 2 закона, создано 16 территориальных филиалов НАО «Фонд социального медицинского страхования», начато аккумулирование отчислений и взносов в системе ОСМС.

IACENTR.RU. Сергей АБАКШИН – «Судьба пенсионера» — Транзит верховной власти в Казахстане более предсказуем, чем пенсионный вопрос. Пенсионная система республики очень похожа на гигантский айсберг из категории тех, которые потопили «Титаник». Видимая часть проблем «пенсионного айсберга» более чем впечатляет, а еще есть подводная часть, которая гораздо больше и опаснее… Экономическая модель Казахстана не в состоянии обеспечить работой все трудоспособное население страны. В республике конкуренция идет не за работников, а за рабочие места, поэтому устраивающемуся на работу в теневой экономике в 99% случаев невозможно требовать от работодателя, чтобы ему платили «в белую» со всеми пенсионными и социальными отчислениями.

TENGRINEWS.KZ. «Откровения сельского учителя» — День у нас начинается не с того, что мы пьем кофе и собираемся на работу. Чтобы прожить в селе, нужно иметь личное хозяйство. Встаешь в часиков 6 утра и начинаешь делать дела на подворье. Закончил, привел себя в порядок — пожалуйста в школу. Отработал в школе, вернулся домой. У тебя, как всегда, остается куча работы — пачки бумаг ждут тебя, но сесть их писать ты не можешь, потому что во дворе еще куча дел. Вот и приходится корпеть над бумагами до поздней ночи. В такие моменты городским учителям, конечно, завидуешь.

365INFO.KZ. «Протестный потенциал молодежи — исследование» — Число тех, кто не пойдет на улицу ни при каких условиях, и тех, кто считает это возможным, примерно одинаково, гласят результаты исследования КИСИ. Протестный потенциал у столичной молодежи никак нельзя назвать низким. Количество тех, кто при определенных условиях может выйти на улицы, подбирается к половине. Число не желающих это делать ни при каких обстоятельствах больше всего лишь на процент с небольшим.

«Дефицит дешевых автомобилей вынуждает казахстанцев покупать дорогие» — Казахстанцы стали тратить больше средств при покупке нового автомобиля. Отчасти это связано с ростом доходов и цен на сами авто, но есть и другая причина – бюджетные модели быстро заканчиваются.

Фото алагузова

MATRITCA.KZ. Баян АЛАГУЗОВА, продюсер – «Если уж ставите нацию выше других, давайте научимся сначала хотя бы зубную пасту делать» — Быть супругой представителя другой нации — неприемлемо. Так решили наши мужчины, объединившись в целую «армию» недовольных за чужую судьбу. Сказать, что я в шоке — это ничего не сказать… Я просто хотела сказать, что сердце не выбирает нацию, цвет кожи, менталитет, традиции и тому подобное, оно просто любит. Дорогие наши казахские мужчины, сделайте так, чтобы наши девушки хотели выходить замуж только за вас, начните хотя бы с малого; научитесь уважать женщину, ее права, личность. Женщина не рабыня, не ваша собственность, и не вам решать, кого ей любить.

Конкурсы красоты: Лолиты наших дней Конкурсы красоты: Лолиты наших дней
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SPUTNIKNEWS.KZ. «Почему получившая 140 баллов на ЕНТ алматинка не поступит в вуз мечты» — Шиара КУДАЙБЕРГЕНОВА – первая из выпускников, которая в этом году набрала на ЕНТ 140 баллов — Я хотела поступить в Назарбаев Университет. Но, к сожалению, прием документов уже окончен. Теперь выбираю между ЕНУ в Астане и СДУ (университет имени Сулеймана Демиреля в Алматы).

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