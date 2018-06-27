Дети умерших в роддоме Астаны рожениц живы

Астана. 27 июня. КазТАГ – Баубек Коныров. Дети умерших в перинатальном центре № 1 Астаны женщин живы и находятся под круглосуточным наблюдением врачей, сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя управления общественного здравоохранения столицы Сауле Мукушева.

«В перинатальном центре №1 произошли две материнские смерти, мы констатируем этот факт. Сам центр является самым крупным по Казахстану, в течение 2 лет в этом центре не было случаев материнской смертности. Дети живы, их состояние тяжелое стабильное, дети находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением наших специалистов», — сообщила С. Мукушева на пресс-конференции в среду.

По ее словам, проводится расследование, после которого чиновники смогут озвучить причины смерти и итоги расследования.

Согласно информации, озвученной в ходе конференции, первая материнская смертность произошла 21 июня в 5.00, вторая – 25 июня 4.03.

«Первый случай – мама родила сама, во втором случае – женщина поступила с преждевременной отслойкой плаценты, было сделано кесарево сечение. Первая мама 1983 года рождения, 34-35 лет, вторая мама – 31 год. Обе – повторно родящие женщины. У обоих мамочек было экстрагенитальное заболевание. Пользуясь случаем, я бы хотела обратиться к женщинам, чтобы более ответственно относились к своему здоровью, чтобы беременность была запланированной, чтобы женщины подходили к зачатию ребенка более серьезно», — отметила и.о. замглавы управления.

В ходе конференции она также проинформировала, что при оказании неотложной помощи родильницам были приглашены все специалисты республиканских учреждений, которые находятся на территории Астаны, были применены все новейшие методы реанимации.

После смерти женщин, по ее словам, был проведен внеочередной штаб под председательством заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева. На данный момент, отметила спикер, проходит предварительное служебное расследование комиссией, созданной управлением здравоохранения.

«После нашего предварительного служебного расследования мы ждем республиканскую комиссию, которая тоже будет оба случая разбирать. Уже по результатам республиканской комиссии управлением общественного здравоохранения будут приняты организационные и управленческие меры. Гистологическое исследование будет готово через 10 дней», — заключила С. Мукушева.

Напомним, о том, что в одном и том же роддоме Астаны в течение нескольких дней умерли две роженицы, стало известно 26 июня.