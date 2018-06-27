Сильная жара ожидается к концу недели на западе РК, в Костанайской области возможна гроза

Астана. 27 июня. КазТАГ – Сильная жара ожидается к концу недели на западе Казахстана, а в Костанайской области возможна гроза, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 28-30 июня в Мангистауской области местами ожидается очень сильная жара +43. Днем 28-30 июня в Атырауской, днем 30 июня в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается очень сильная жара +40+41», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Вероятность прогноза оценивается в 90-95%. При этом, 27 июня днем в ЗКО местами ожидается гроза, усиление северного, северо-восточного ветра до 15-20 м/с, возможен град. В Уральске 27 июня днем тоже ожидается гроза, усиление северного, северо-восточного ветра с порывами до 18 м/с, и также возможен град.

«28 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, днем северный-западный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%», — добавили синоптики.