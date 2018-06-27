Казахстанского блогера Тунгишбаева без ведома адвоката вывезли из СИЗО ГКНБ Кыргызстана

Алматы. 27 июня. КазТАГ — Казахстанского блогера Муратбека Тунгишбаева без ведома адвоката вывезли из СИЗО ГКНБ Кыргызстана, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«М. Тунгишбаева из СИЗО забрали сотрудники ГКНБ с целью исполнения судебного постановления об экстрадиции. В ГСИН вчера до 23.00 работали по этому делу. ГКНБ не дает информации о его местонахождении», — написал адвокат М. Тунгишбаева Нурбек Токтакунов на своей странице в Facebook.

В данное время Н. Токтакунов совместно с правозащитниками пытается выяснить местоположение подзащитного.

Он предположил, что М. Тунгишбаева экстрадируют в Алматы сегодня.

М. Тунгишбаев отвергает утверждения «о связи с ДВК». Он говорит, что подвергся преследованию за свою гражданскую активность, называет уголовное дело в отношении него политически мотивированным.

Ранее правозащитные организации и активисты Кыргызстана выступили против экстрадиции М. Тунгишбаева в Казахстан.

13 июня Верховный суд Кыргызстана принял решение оставить под стражей казахстанского оппозиционного активиста и блогера М. Тунгишбаева.

25 июня Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение об экстрадиции Тунгишбаева в Казахстан.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ КР задержали М. Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к запрещенному в РК движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которое признано экстремистским.

Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.

В Казахстане ему предъявлено обвинение по ст. 266 УК РК (финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования).