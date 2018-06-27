До Т2,2 млрд хотят увеличить сумму выделяемых из бюджета РК средств на лечение казахстанцев за рубежом

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Астана. 27 июня. КазТАГ – До Т2,2 млрд хотят увеличить сумму выделяемых из республиканского бюджета средств на лечение казахстанцев за рубежом, сообщается в проекте постановления правительства РК «О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года №823 «О реализации закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«В приложении 32 к указанному постановлению строку, порядковый номер 79, изложить в следующей редакции: «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (подпрограмма – КазТАГ) 105 «Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий и лечение за рубежом» – 2 244 984 (тыс. тенге – КазТАГ)», — говорится в представленном в среду документе.

В действующей редакции закона РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» в указанной статье расходов обозначена сумма в Т1 973 952 тыс.

«В соответствии с приказом министра финансов РК от 30 марта 2015 года №236 «Об утверждении правил разработки и выполнения государственного задания» и решением республиканской бюджетной комиссии от 13 июня 2018 года №11 дополнен исполнителем, ответственным за выполнение государственного задания АО «Национальный научный медицинский центр» и увеличена сумма государственного задания с Т1 973 952 тыс. до Т2 244 984 тыс. (+Т271 032 тыс.) по государственной услуге по направлению граждан РК на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, в том числе лечение граждан, претендующих на лечение за рубежом, в отечественных медицинских организациях в рамках бюджетной программы 067 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» подпрограммы 105 «Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий и лечение за рубежом», — пояснил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По его словам, «данная услуга реализуется в пределах предусмотренных средств при уточнении республиканского бюджета на 2018 год».

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«Принятие проекта обеспечит завершение лечения больных, направленных в зарубежные клиники», — объяснил Е. Биртанов.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 11 июля.

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