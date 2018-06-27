Движение автотранспорта на участке ул. Тимирязева в Алматы будет затруднено на 18 дней

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Алматы. 27 июня. КазТАГ — Движение автотранспорта на участке ул. Тимирязева в Алматы будет затруднено на 18 дней, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Движение автотранспорта по ул. Тимирязева – от ул. Байтурсынова до ул. Маркова будет затруднено с 28 июня по 15 июля», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве отметили, что затруднение движения автотранспорта в связи с производством работ по реконструкции по линии BRT.

Ранее сообщалось, что в связи с производством работ по реконструкции ул. Тимирязева – от ул. Желтоксан до ул. Байтурсынова по линии BRT движение автотранспорта на данном участке будет затруднено с 12 июня по 20 июля.

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