Этнофестиваль «Мир кочевников» в Астане объединит участников из 8 стран

Астана. 27 июня. КазТАГ — Этнофестиваль «Көшпенділер әлемі» («Мир кочевников»), приуроченный к 20-летию столицы Казахстана, пройдет 30 июня — 1 июля в национально-культурном комплексе «Этноаул» в Астане, сообщили в организационном комитете фестиваля.

Как отметили организаторы, концепция фестиваля основывается на модели большого курултая тюркских народов, который с 2008 года проводится в Венгрии.

Территория фестиваля будет поделена на 7 аулов, где воины, лучники, наездники, ремесленники и музыканты культуры кочевников представят свои постановки.

«Зрители смогут увидеть представления в стиле action от степных номадов из Башкортостана, Болгарии, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Украины, Якутии и Казахстана», — сообщили в оргкомитете.

В одном из аулов — «Тайбурыл» — организуют арену для состязаний по национальным видам спорта — «Аударыспақ», «Қыз қуу», «Асау». В ауле «Алтын сақа» пройдут соревнования по «Қазақ күресі», «Арқан тарту», «Асық ату». В ауле «Батыр» будут воссозданы сценарии древних боев, а аул «Шебер» станет мастерской ремесленников с выставкой изделий ручной работы.

«Погружение в мир кочевников обеспечат музыкальные выступления нео-этнофольк группы «Аркайым», хомусиста и исполнителя горлового пения Тюргэн Кама, этно-фольк группы «Туран», — проинформировали в оргкомитете.

Организаторами фестиваля «Көшпенділер әлемі» выступают нацкомпания Kazakh Tourism при поддержке акимата Астаны.