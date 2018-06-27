Астана. 27 июня. КазТАГ – 7 новых инвестиционных проектов на $2 млрд намерены совместно реализовать Казахстан и Япония, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. В стране действуют свыше 50 совместных предприятий с участием японского капитала. На сегодняшний день реализовано 10 совместных крупных проектов на общую сумму более $1,1 млрд. Также ведется работа по реализации 7 совместных крупных проектов на сумму порядка $2 млрд», — сообщили в МИР РК по итогам встречи министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Тадао Янасэ.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистических сферах, в вопросах недропользования, а также реализацию совместных инвестиционных проектов.

«Япония является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Отношения между нашими странами носят стратегический, дружественный и доверительный характер. Мы видим взаимный интерес и перспективы сотрудничества с Японией в таких направлениях как нефтехимия, инфраструктура, фармацевтика, энергетика, информационные технологии и инновации», — сказал на встрече Ж. Касымбек.

В свою очередь, Т. Янасэ подчеркнул, что японские компании заинтересованы в инвестировании в Казахстан.

«Кроме этого, сегодня проводится VII заседание совместной комиссии, в рамках которого состоятся панельные сессии, более 30 B2B-встреч, будет подписан ряд коммерческих документов. Объем товарооборота между государствами за I квартал 2018 года составил $460,9 млн, что в два раза выше, чем за I квартал 2017 года ($236,2 млн). Экспорт из Казахстана – $368,6 млн, что в 1,5 раза выше, чем за I квартал 2017 года ($177,9 млн)», — говорится в сообщении.