Т2,2 намерены выделить из резерва правительства РК на оснащение подразделений органов гражданской защиты

Астана. 27 июня. КазТАГ – Т2,2 намерены выделить из резерва правительства Казахстана на оснащение подразделений органов гражданской защиты, сообщается в проекте постановления кабмина «О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан».

«Выделить министерству внутренних дел РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2018 год на неотложные затраты, средства в сумме Т2 199 264 800 на материально-техническое оснащение подразделений органов гражданской защиты, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», — говорится в документе в среду.

Конкретные статьи расходов в пояснительной записке к документу не приводятся.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 11 июля.