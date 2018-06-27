Турецкие ученые назвали магнитно-резонансную томографию опасной для людей с пломбами в зубах

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Турецкие ученые назвали магнитно-резонансную томографию (МРТ) опасной для людей с пломбами в зубах, сообщают «Известия».

«МРТ оказалась опасной для людей, у которых установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава. Наши эксперименты показали, что такие пломбы выделяют огромные количества ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем», — сообщил физик Селми Ильмаз из университета Акдениз в турецкой Анталье.

По его мнению, утечки ртути могут быть связаны с фазовыми переходами или же микротоками, порождающими магнитные поля.

«Металлические пломбы гораздо прочнее и надежнее, чем керамические. Однако ученые так до сих пор и не пришли к единому мнению по поводу токсичности ртутных наполнителей», — говорится в сообщении.