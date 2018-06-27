Отработку за обучение по «Болашаку» можно сократить до 2-3 лет, работая в регионе

Астана. 27 июня. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Отработку после обучения по стипендии «Болашак» теперь можно сократить с 5 до 3 или даже 2 лет, если поехать работать в регионы, сообщил вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов.

«Для сокращения регионального дисбаланса и обеспечения кадровой ротации в регионах внедрен дифференцированный подход для трудовой отработки с сокращением сроков отработки по схеме центр-регион. То есть, можно отработку сократить (с 5 лет – КазТАГ) до 3 лет, если стипендиат едет работать в регион. И можно этот срок сократить еще до 2 лет если стипендиат идет работать в организацию образования на региональном уровне», — сказал Т. Ешенкулов на пресс-конференции в правительстве в среду.

Он также сообщил, что в систему отбора претендентов на «Болашак» внесен еще ряд изменений. Среди них – повышение требования к льготным категориям по знанию английского языка – IELTS с 3 до 5-5,5; усиление требований к среднему баллу GPA (Grade Point Average – усредненный балл всех оценок в дипломе/аттестате) с 3 до 3,3; введение новых категорий для прохождения стажировок (научные работники, сотрудники Международного финансового центра «Астана», работники сферы информационной безопасности), и ряд других изменений.

На ближайшие пять лет министерством запланированы новые корректировки системы отбора на программу «Болашак». Предполагается внедрение процедур онлайн-тестирования на региональном уровне, повышение требований к знанию английского языка для претендентов на магистратуру до 6,0 IELTS и выше – по квотным категориям. В связи с повышением требований к знанию английского языка с 2025 года МОН РК планирует отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии.