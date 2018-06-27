В Алматы отменили строительство ЖК на территории парка «Южный»

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Алматы отменили строительство жилого комплекса (ЖК) на территории парка «Южный», сообщила пресс-служба акимата города.

«В связи с тем, что в ходе открытого обсуждения проекта общественность не поддержала планы по строительству ЖК на территории парка, компания готова передать земельный участок в пользу государства в обмен на равный по площади участок в другой части города»,- говорится в сообщении в среду.

Соответствующее обязательство взято генеральным директором компании «Turkuaz Group Of Companies» Зеки Пилгеем.

Напомним, ранее на приеме у акима Алматы Бауыржана Байбека жительница города Надежда Ерольская подняла вопрос о возможном строительстве частной компанией многоэтажного ЖК на территории парка «Южный». После данного обращения было решено провести общественные слушания.

Парк «Южный» расположен восточнее ул. Жарокова и севернее ул. Ходжанова на территории 14,2 га. С учетом рекомендаций жителей района сегодня ведется реконструкция парковой зоны.