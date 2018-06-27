Мажилис РК одобрил поправки в соглашение с Узбекистаном об избежании двойного налогообложения доходов и имущества

Астана. 27 июня. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили законопроект РК «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года».

«Учитывая внесенные изменения в модельную конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), казахстанская сторона предложила внести изменения в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения», — сказал в среду министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя документ депутатам.

По его словам, протокол вносит ряд изменений в действующее на данный момент соглашение и ставит несколько целей.

«Во-первых, укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией на все виды налогов; во-вторых, применять меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов, предусмотренные внутренним законодательством; в-третьих, устранить проблемы двойного резидентства по юридическим лицам; в-четвертых, облагать доходы от некоторых видов деятельности с первого дня осуществления такой деятельности», — перечислил он.

Кроме того, как отметил глава ведомства, протоколом актуализированы наименования налогов, на которые распространяется соглашение, уточнены положения статей «Проценты» и «Роялти», «Независимые личные услуги» и другое.

Вместе с тем, министр представил информацию о взаимной торговле с Узбекистаном.

«Товарооборот между двумя странами за последние 10 лет – 2008-2017 годы, составил $17,8 млрд. Основными статьями казахстанского экспорта являются черные металлы, нефтепродукты, пшеница, мука пшеничная. В структуре импорта преобладают фрукты и орехи, газ природный и овощи», — проинформировал Б. Султанов.

В заключение он добавил, что реализация протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.