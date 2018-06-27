Шымкент станет культурной столицей СНГ в 2020 г.

Алматы. 27 июня. КазТАГ — Шымкент станет культурной столицей Содружества независимых государств (СНГ) в 2020 году, сообщает пресс-служба исполкома СНГ.

«11 октября 2017 года в Сочи на заседании Совета глав государств СНГ принято решение о реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Республике Армения (г.Горис), в 2019 году – в Республике Беларусь (г.Брест), в 2020 году – в Республике Казахстан (г.Шымкент)», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства.

Отмечается, что в следующем году Брест будет отмечать 1000-летний юбилей. Учитывая, что в Астане на Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ Брест вдобавок объявили культурной столицей Содружества 2019 года, бюджет города подвергнется серьезным испытаниям.

Тем не менее начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко поблагодарила собравшихся — 200 делегатов из 8 стран — за оказанную честь.

«Для нас очень почетно, что наш город получит столь высокий статус. Мы понимаем, что это не только сверхплотный календарь культурных событий, но и огромная ответственность», — подчеркнула она.

Между тем участники форума в Астане приняли резолюцию обратиться к правительствам стран Содружества с просьбой оказывать содействие в организации участия всех государств в мероприятиях города 2019 года.

«В связи с красивой датой Брест открыт любым идеям празднования своего тысячелетия. Продюсеры, художники, артисты, музыканты, литераторы — все творческие люди приглашаются к обсуждению программы предстоящих мероприятий», — резюмирует пресс-служба.