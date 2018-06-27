Астана. 27 июня. КазТАГ — В Москве готовят открытие исторической части павильона «Казахстан» на ВДНХ в рамках празднования 20-летия Астаны, сообщила пресс-служба посольства РК в России.

«29 июня в рамках празднования 20-летия Астаны в Москве после проведенной полномасштабной реставрации будет сдана историческая часть павильона «Казахстан». Реконструкция данного комплекса проведена по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева», — говорится в распространенном сообщении.

«Сейчас павильон «Казахстан» переживает самые большие изменения за всю свою историю. (…) Строительные работы проводились при содействии посольства Казахстана в России… Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств, выделенных казахстанскими компаниями», — отмечается в сообщении.

Как напоминают в посольстве, павильон №11 «Металлургия», являющийся объектом культурного наследия федерального значения, до 1964 года представлял достижения народного хозяйства Казахской ССР, позже — достижения республики в цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности. В 2011 году по распоряжению правительства РФ павильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет. Однако, чтобы получить проектно-сметную документацию для реставрационных работ необходимо было найти подлинные чертежи 1950 года в архиве академии наук Российской Федерации, а часть в Казахстане.

«Первое, временное здание павильона было построено в 1937 году по проекту архитектора Ф.Костенко. В 1954 году по проекту специалистов мастерской Академпроекта И.Петрова и И.Куприянова при участии казахского архитектора Т.Басенова было возведено новое здание», — уточняется в сообщении.

«По всем проведенным работам видно, что пришлось многое изменить и тщательно потрудиться над обликом исторической части павильона. В ходе строительных работ был полностью восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции, также реконструирована гранитная лестница на входе, воссоздан остекленный купол над центральным выставочным залом», — заключается в сообщении.