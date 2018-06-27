Волатильность обменного курса тенге снизилась до 6,7% в 2018 г.

Алматы. 27 июня. КазТАГ — Волатильность обменного курса тенге снизилась до 6,7% в 2018 году, сообщила директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Алия Молдабекова.

«Анализ исторической динамики курса тенге после перехода на режим свободно плавающего обменного курса показывает тренд ежегодного снижения волатильности обменного курса с почти 15% в 2016 году до 6,9% в 2017 году и 6,7% в 2018 году. Это свидетельствует о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге при нулевых интервенциях Национальный банка на валютном рынке за последние 7 месяцев», — цитирует А. Молдабекову пресс-служба Нацбанка.

Из внешних факторов на курс национальной валюты, по ее мнению, оказывают влияние «действующий и ожидаемый уровень цен на рынке нефти, обменный курс валют стран-торговых партнеров, в частности курс российского рубля, а также (…) монетарные политики ведущих центральных банков мира».

Кроме того, А. Молдабекова отметила, что на мировых финансовых рынках наблюдается общая ситуация по оттоку капитала из развивающихся государств в развитые страны, в частности из-за ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

«Данный тренд перетока капитала затронул весь спектр развивающихся стран, а не только отдельно взятые экономики. Так, даже наиболее диверсифицированные развивающиеся экономики также оказались подвержены оттоку капитала, что выразилось в виде ослабления их валют», — пояснила представитель Нацбанка.

В частности, отток капитала из развивающихся стран, по словам А. Молдабековой, произошел в виде оттока иностранных портфельных инвестиций, в результате чего «наибольшее влияние ощутили страны с существенной долей портфельных инвестиций в экономике».

В то же время она акцентировала внимание на том, что вопреки действию негативных факторов, поддержку тенге оказала рыночная конъюнктура цен на основные экспортные позиции Казахстана и положительные темпы роста экономики.

«Это выразилось в относительно меньшем ослаблении курса тенге к доллару США. В результате произошло ослабление курсов валют к тенге большинства развивающихся стран», — заключила она.

По информации Нацбанка со ссылкой на данные агентства Bloomberg, курс тенге ослаб с начала года на 2,57%. При этом произошло ослабление курсов валют к тенге аргентинского песо – на 30,5%, турецкой лиры – на 17,4%, бразильского реала – на 9,8%, российского рубля – на 7%, венгерского форинта – на 5,5%, польского злотого – на 4,1%, чешской кроны – на 2%, тайваньского доллара – на 0,7% и сингапурского доллара – на 1%.